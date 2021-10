Drie maanden na de overstromingen trekken vrijwilligers aan de alarmbel: "Deze winter gaan er opnieuw doden vallen"

Een van de problemen is de koude, omdat veel mensen nog geen nieuwe gasaansluiting of voldoende elektriciteit hebben. “Zelfs voor mensen die al een elektrisch vuurtje hebben, is dat nu al niet voldoende. Wat gaat dat geven als het nog kouder wordt?”, vraagt An.

Anderzijds is er voor sommige mensen ook honger. “Zondag heb ik ter plaatse mee een barbecue opgezet”, zegt Mina. “Ik ben toen een maaltijd gaan brengen tot bij een invalide vrouw die er geen had gekregen van het Rode Kruis. Zij was waterijsjes aan het eten om haar maag te vullen.”

An ziet ook hoe de voedselbedeling van het Rode Kruis en het leger niet iedereen bereikt. “De maaltijdbedelingen lopen niet goed. Oudere mensen kunnen hun maaltijd niet gaan afhalen. En mensen die gaan werken, geraken er ook niet op tijd. Het kan toch niet zijn dat die mensen geen warme maaltijd hebben?”, vraagt ze. Volgens An schuiven het Rode Kruis en het OCMW de zwarte piet voor die gevallen naar elkaar door, zeker in Chaudfontaine.