Gewelddadige home-invasion in Grimbergen opgelost dankzij rauwe wortel én koppeling met Britse DNA-databank

Eind vorig jaar werd de Britse databank aan de Belgische gekoppeld. Daardoor kunnen de twee landen nu DNA-stalen van elkaar vergelijken.

In cijfers: in de Belgische databank zitten ongeveer 61.000 stalen. Dat gaat dan om speeksel, sperma, bloed... dat aangetroffen werd op een plaats delict. Maar ongeveer de helft van die stalen is "onbekend", daarvan weet de politie niet aan wie het DNA toebehoort. Door die onbekende stalen met databanken uit het buitenland te vergelijken, hopen ze toch nog tot een doorbraak te komen in onopgeloste dossiers.

In de Britse databank zitten ter vergelijking om en bij de 5 miljoen stalen, een pak meer dan in de Belgische. Hoe dat komt? In Groot-Brittannië moet je al DNA afstaan als je opgepakt wordt, die drempel ligt veel lager dan in België. Daardoor is hun database dus ook ettelijke malen groter.