Hoge methaanprijzen dreigen beroemde glasindustrie op Murano in Italië aan diggelen te slaan

"We kunnen de prijzen die we al hadden vastgelegd, niet meer opdrijven", zegt Cenedese, "dus we zullen al zeker twee maanden verlies draaien. Wij verkopen versieringen voor in huis, geen noodzakelijke producten. Als onze prijzen niet toegankelijk genoeg zijn, krijgen we geen bestellingen meer." Als enige oplossing ziet Cenedese het stilleggen van een van zijn ovens. Dat kost hem 2.000 euro voor de gebroken smeltkroes, maar dat is minder dan de oven brandende te moeten houden tegen de huidige gasprijs.