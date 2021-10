Halse handelaars willen halvering parkeertarief: "Zoveel parkeerplaatsen nu leeg"

70 handelaars van de Verenigde Handelaars Halle hebben de brief ondertekend. Ze vragen aan de burgemeester om het parkeerbeleid te herbekijken. Dat vertelt voorzitter Anke Van Rossom: "Begin 2021 werden parkeertarieven verhoogd in Halle. Voor een uurtje parkeren betaal je 1 euro 80. Maar dat blijft na de volgende uren hetzelfde. Terwijl wij pleiten om het dan net goedkoper te maken, zodat de shoppers langer blijven hangen. Dat is nu niet het geval. Er zijn ook nergens randparkings waar mensen gratis kunnen staan. En dus is er geen enkel alternatief dan gewoon heel veel geld uit te geven aan je parkeerplaats. Of weg te blijven."