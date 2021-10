Maasmechelse journalist eert dokter Théodore Hauben 100 jaar na zijn dood met bloemen én een boek

In het eerste deel van het boek vertelt dokter Hauben over zijn jeugd in het Maasland, zijn indrukwekkende carrière, oude dag en hoe hij kijkt naar zijn geboortedorp. “Dat gebeurt in de ik-vorm”, vervolgt de journalist. “Ik laat hem gesprekken voeren met de mensen in zijn leven, gebaseerd op waargebeurde feiten. Het tweede deel bestaat uit uitgebreide documentatie die het verhaal in deel I bewijzen. Verder volgen er veel foto’s, weetjes en anekdotes uit het leven in Maasmechelen rond 1900. Ik heb me tijdens het schrijven grotendeels gebaseerd op een oud boekje waarin hij zijn memoires meer dan honderd jaar geleden zelf heeft neergepend. Een prachtig document dat ik wist te bemachtigen in een antiekwinkeltje in Parijs, in de originele versie!”