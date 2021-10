Hommeles binnen stadsbestuur van Antwerpen: komt het tot breuk binnen coalitie van N-VA, Open VLD en Vooruit?

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert liet al weten dat hij in elk geval niet wil onderhandelen over de schepenwissels in Antwerpen. "Het is samen uit, samen thuis", vertelde hij aan de krant Het Laatste Nieuws. "De burgemeester van Antwerpen beweert bij hoog en laag dat hij een man is van zijn woord. Dat hij het maar eens bewijst. Wie terugkomt op afspraken die aan het begin van de coalitie zijn afgesproken, pleegt woordbreuk." Bij N-VA wilde voorlopig niemand reageren.