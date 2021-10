Binnenkort kan je weer schaatsen in Kortrijk en Brugge

De schaatsbaan in Kortrijk was al open voor de ijshockey- en ijsdansclubs. Maar vanaf vrijdag kan iedereen zich weer op het ijs wagen. De ijshal van Boudewijn Seapark werd gebruikt als vaccinatiecentrum. Dat verhuist nu naar B-park in Brugge. Boudewijn Seapark heeft nog veel werk, zegt woordvoerster Geertrui Quaghebeur. “We zijn heel blij dat we na 2 jaar coronapandemie opnieuw de ijsbanen kunnen opendoen. We ruimen nu alles volledig op, de vloer moet ook weer bevroren worden. Dan passen kunnen wij beginnen met het ijs aan te leggen.”