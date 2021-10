IN BEELD - Oud-Senaatsvoorzitter Sabine de Bethune (CD&V) krijgt kleurrijk portret

"De vlasbloem maakt deel uit van mijn streek, de Leiestreek. De paradijsvogelbloem staat voor Congo, het land waar ik geboren ben. De witte klaproos staat symbool voor vrouwen en vrede, en die strijd is nog niet af. Bij ons niet, maar in heel de wereld niet. Er is nog veel werk aan de winkel voor mijn opvolgers", zegt de vrouwenrechtenverdedigster.

Met heel veel dankbaarheid blikt De Bethune terug op haar carrière in de Senaat. In juni werd ze benoemd tot rechter bij het Grondwettelijk Hof en gaf ze haar zetel in de Senaat op.