Inwoners Astene tevreden met nieuwe fiets- en voetgangersbrug: "De vorige was te steil, we vielen achterover" 

Voetgangers en fietsers uit Astene, bij Deinze, zijn tevreden dat er een nieuwe, en vooral platte, fiets- en voetgangersbrug is. Dat was nodig, want sommige mensen geraakten de oude brug niet over omdat ze te steil is. "Ik heb veel mensen zien vallen op die brug, dus het is fantastisch dat er nu een nieuwe is", zegt een buurtbewoner.