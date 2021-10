McCartney schuift schuld voor uiteenvallen van The Beatles in schoenen van Lennon: "Johnny heeft de split uitgelokt"

The Beatles hadden volgens McCartney kunnen doorgaan als Lennon die beslissing niet had genomen. "Het feit was dat John een nieuw leven aan het opbouwen was met Yoko (Ono) en hij wilde een week in bed liggen in Amsterdam voor de vrede. Daar kon je niet tegenin gaan." Het was voor McCartney de moeilijkste periode van zijn leven. "Dit was mijn band, dit was mijn baan, dit was mijn leven," vertelt hij. "Ik dacht dat we best goede dingen deden - Abbey Road, Let It Be, niet slecht - en ik dacht dat we door konden gaan."