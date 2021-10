Jonge ooievaar steekt als eerste van Zwin Natuur Park de Sahara over

De Sahara is een gevaarlijk gebied voor trekvogels, zeker voor jonge en onervaren exemplaren zoals Murshid. De weersomstandigheden zijn er extreem en er is nauwelijks voedsel te vinden. De vogel was vanaf 17 september begonnen aan de oversteek van de Sahara. Via het westen van Algerije en het noorden van Mali deed Murshid er ruim een week over om meer dan 1.600 kilometer woestijn over te steken. De ooievaar maakte de tocht niet in een rechte lijn. Daardoor is de afstand nog groter.

Murshid verblijft nu in de Sahel in Mali, op ruim 4.000 kilometer van het Zwin. Dat gebied vlakbij de grens met Burkina Faso is van oudsher een belangrijk overwinteringsgebied voor ooievaars.