Jonge patiënten van kinder- en jeugdpsychiatrie UZ Gent hebben nu eigen tuintjes om in te spelen

Tussen de betonnen muren van het Universitair Ziekenhuis in Gent kunnen jonge patiënen vanaf nu terecht in een oase van groen. Speciaal voor patiënten van kinder- en jeugdpsychiatrie werden tuintjes aangelegd. "Met die nieuwe tuintjes willen we de kinderen meer ruimte geven om te ontspannen", vertelt hoofdverpleegkundige Evi Mervilde bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.