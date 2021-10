Na de klimaatmars gisteren: klimaatactivisten bezetten kantoor van Groen/Ecolo

"Meelopen in de klimaatmars betekent kiezen voor een 100 procent duurzame toekomst, zonder fossiele brandstoffen, zonder kernenergie en zonder andere zinloze megaprojecten zoals onder andere, de uitbreiding van het vliegveld van Luik, de plasticfabriek van Ineos, en de hoogspanningsverbinding van Elia tussen Avelgem en Courcelles", verklaart Tegengas.



"Wij verzetten ons tegen een beleid van oneindige economische groei op een eindige planeet. De klimaatramp is in volle hevigheid aan de gang en treft vandaag al de mensen in de meest precaire situatie in België en de rest van de wereld. De tijd van slappe compromissen en lobbywerk is voorbij", besluiten ze.