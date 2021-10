Komende 2 weken extra controles op vrachtwagens in provincie Antwerpen

In februari en mei voerde de politie ook al extra controles uit op vrachtwagens en die resultaten waren verontrustend. In februari ging het om 700 overtredingen en in mei waren dat er bijna 900. "Het blijft dus belangrijk om te controleren. Zeker wat rust- en rijtijden betreft. De gevolgen als zo'n vrachtwagenchauffeur in slaap valt achter het stuur zijn niet te overzien", zegt hoofdcommissaris Jean-Claude Gunst. "Niet alleen materiële gevolgen, er vallen soms ook slachtoffers. Bovendien is er een impact op de mobiliteit, omdat je toch met wat fileleed zit."

Zowel de lokale als de federale politie zullen aan de controle-actie meedoen, die zal 2 weken duren.