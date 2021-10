Vulkaanuitbarsting legt cementfabriek op La Palma in de as, 3.000 mensen in lockdown uit vrees voor giftige stoffen

De vulkaan Cumbre Vieja blijft uitbarsten, en de lavastroom blijft (grote) delen van het Spaanse eiland La Palma verwoesten. Zo moeten tot 3.000 inwoners, die in het westen van het eiland wonen, in lockdown. De lavastroom heeft immers een deel van de nabijgelegen cementfabriek vernield en de vrees bestaat dat er giftige gassen vrijgekomen zouden zijn. "Een deel van de fabriek is uitgebrand. We moeten analyseren of de luchtkwaliteit een normaal leven toelaat", klinkt het bij de lokale autoriteiten. Tot dan moeten de inwoners binnen blijven, hun ramen toehouden en de airconditioning uitschakelen.