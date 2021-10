Londense politie stopt onderzoek naar prins Andrew in misbruikzaak

Giuffre zegt dat ze als 17-jarige via Epstein en Maxwell in contact gebracht is met prins Andrew. Volgens haar heeft de prins haar drie keer misbruikt, in een appartement van Epstein in New York, in de Britse hoofdstad Londen en op Epsteins privé-eiland in de Caraïben. In augustus spande Giuffre in de Verenigde Staten een rechtszaak aan tegen prins Andrew. Ze beschuldigt hem van aanranding en het opzettelijk toebrengen van emotioneel leed. Ze wil dat hij zich verantwoordt en eist een schadevergoeding en een straf.

De Metropolitan Police Service (de Met, de Londense politie, red) had eerder beslist om Epsteins mogelijke misdrijven in het Verenigd Koninkrijk niet te onderzoeken. In augustus, nadat Virginia Giuffre in de VS haar klacht tegen prins Andrew ingediend had dus, klonk het dat die beslissing "opnieuw bekeken" zou worden. De Met zou bestuderen of er nieuw bewijs was, maar ook of het Verenigd Koninkrijk juridisch de juiste plaats was voor een rechtszaak.