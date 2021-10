Loopbrug tussen gebouwen in aanbouw stort in, 2 arbeiders gewond

Het arbeidsongeval gebeurde rond 7.30 uur op een bouwwerf aan de Sander De Vosstraat in Koningshooikt. Magalie Derboven van de politie van Lier doet het verhaal. "De loopbrug ter hoogte van de tweede verdieping, die dienst deed als tijdelijke verbinding tussen twee appartementsgebouwen in aanbouw, is om een nog onduidelijke reden naar beneden gevallen. Een arbeider stond op de brug, de andere beneden. De brandweer kon de slachtoffers van 32 en 40 jaar snel van onder het puin halen. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Een van de slachtoffers raakte lichtgewond, de tweede man liep zwaardere verwondingen op maar hij is niet in levensgevaar."