Yordi Ringoir wordt wellicht de nieuwe Prins Carnaval in Aalst (want hij is de enige kandidaat)

Voor de volgende editie van Aalst Carnaval is er maar 1 kandidaat om Prins Carnaval te worden. Dat is opvallend, want het is 10 jaar geleden dat er maar 1 kandidaat Prins Carnaval was in Aalst. En die kandidaat is de populaire 29-jarige Yordi Ringoir. "Alles van promokledij en sponsoring heb ik in een kleine maand zelf geregeld."