Bosnische man bouwt draaiend huis voor zijn vrouw: "Ik was het herinrichten beu"

Het ronddraaiende huis van Vojin Kusic in Srbac, in het noordwesten van Bosnië-Herzegovina, trekt heel wat nieuwsgierigen. Het is dan ook speciaal, want het kan helemaal om zijn as draaien. "Ik was de klachten beu, en dat Ljubica ons huis altijd opnieuw begon in te richten, dus zei ik: Ik zal een huis voor je bouwen dat kan ronddraaien, zodat je het kan keren zoals je wil", vertelt Vojin.

Vojin komt uit een arme familie en heeft geen opleiding gehad. Hij leerde al snel hoe hij zelf dingen kan ontwerpen en maken. Na zijn huwelijk bouwde hij een eenvoudig huis. Maar dat bleek niet echt naar de zin van Ljubica. "De slaapkamers lagen aan twee kanten van het huis, maar moesten allebei op de zon gericht zijn. Maar daardoor keek je vanuit de woonkamer op de weg. Dus heb ik het helemaal verbouwd."

Toen een van hun kinderen trouwde en op de bovenverdieping van het huis kwam wonen, verhuisden Vojin en Ljubica naar de benedenverdieping. Maar die moest ook volledig opnieuw ingericht worden.