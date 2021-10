Marc uit Bissegem eert zijn overleden vrouw met levensgrote foto aan gevel: "Het was tof om met Leentje samen te zijn"

Op 8 oktober vorig jaar overleed Leen. Precies één jaar later hing Marc het doek op. Hij zal de foto laten hangen tot 17 oktober, de dag waarop Leen verast en uitgestrooid werd. “Bij het thuiskomen is het nu: “Hey Leentje, hoe is het?" Maar ze antwoordt niet, dat is het enige verschil”, vertelt Marc. Thuiskomen is dan ook best confronterend nu, geeft hij toe. “De meeste mensen hebben een klein fotootje staan. Maar als je ze levensgroot ziet, lachend en in goede gezondheid … Mijn ouders moesten zelfs even neerzitten.”