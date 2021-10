100 procent plantaardige landbouw: Mark Van Hove uit Assent is eerste "veganboer" van het land

Mark werkt uitsluitend voor Foodmaker. Dat is een Belgisch bedrijf dat gezonde maaltijden en salades maakt en levert. Hij kweekt kruiden voor het bedrijf, zoals tijm en rozemarijn, maar ook zoete aardappel en enkele exoten, zoals gember en kurkuma. Daarmee is Mark ook de eerste teler van gember in ons land. En hij wil nog verder gaan. Zo heeft hij een honderdtal theeplantjes aangekocht. De bedoeling is om ze hier op te kweken en zelf thee te gaan maken in de toekomst. Op de velden in Laakdaal zal ook quinoa gekweekt worden.