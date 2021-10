Maxime Le Grelle (19) uit Wechelderzande kent pi tot 4.000 cijfers na de komma uit het hoofd

Hoe leer je in godsnaam een reeks van 4.000 cijfers uit je hoofd? "Pure oefening. Ik ben er zes jaar geleden voor de lol mee begonnen. Elke dag in de schoolvakantie een uurtje studeren en dat ben ik blijven doen. Ik leer de cijfers vanbuiten in pakketjes van 50 en dram ze zo vaak op dat het een taal op zichzelf wordt", zegt Maxime. "In totaal duurt het een goed kwartier om alle 4.000 cijfers na de komma op te dreunen."

Hoe ver reiken Maximes ambities? "Het wereldrecord staat op ruim 70.000 cijfers, dat ga ik nooit halen. Maar ik ga blijven studeren en wil zo ver mogelijk geraken. De top 50 van de Pi World Ranking wil ik toch ooit binnendringen," besluit hij op Radio 2 Antwerpen.