Belgisch "auf Wiedersehen" voor Duits bondskanselier Angela Merkel: dit staat op haar programma in ons land vandaag

Vanmiddag is Merkel te gast op het koninklijk paleis in Laken. Daar zal ze van koning Filip het grootlint in de Leopoldsorde ontvangen. Dat is de hoogst mogelijke onderscheiding in ons land, die Merkel zal krijgen voor haar bijzonder verdienstelijke carrière. De ceremonie vindt plaats tijdens een officiële lunch, waarbij ook premier De Croo aanwezig zal zijn.