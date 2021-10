Miss België Kedist Deltour deelt brooddozen uit in Ieper tegen kinderarmoede

Lieven Calis, directeur van de Sint-Jozefschool, beaamt dat. “Ik heb niet de indruk dat het aantal kinderen in armoede afneemt. Integendeel. Ik denk dat we in onze school toch rond 10 procent kinderen met beperkte kansen zitten”. Hoewel het niet altijd zichtbaar is, blijft het volgens de directeur dus een groot probleem waar bewustzijn over gecreëerd moet worden: “Praten over armoede in het verre buitenland is makkelijk. Praten over armoede rondom ons, in dezelfde klas, is een pak moeilijker. Als je de signalen een beetje kent, is armoede iets waar je dagelijks mee geconfronteerd wordt. Kinderen die het hele jaar dezelfde kleren en versleten schoenen dragen en die blij zijn als ze eens warm eten krijgen", zegt hij.