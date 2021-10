30 jaar cel voor moord op Nederlandse advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige verdedigde in proces tegen mocromaffia

Twee keer 30 jaar cel. Dat is het verdict dat Giërmo B. uit Almere en Moreno B. uit Rotterdam te horen kregen. Volgens de rechtbank in Amsterdam staat het vast dat de twee mannen verantwoordelijk zijn voor de moord op advocaat Derk Wiersum en werd de moord met voorbedachten rade gepleegd. Wiersum werd op 18 september 2019 op klaarlichte dag doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam.

De rechtbank verwijst onder meer naar DNA van de mannen dat is aangetroffen in de auto's waarmee ze op verkenning gingen en die tijdens de moord zelf zijn gebruikt. Hun telefoons bleken ook op cruciale momenten in de buurt van Wiersums huis te zijn gelokaliseerd. Bovendien hadden de twee mannen na de moord opvallend veel geld.