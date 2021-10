Motorclub Gremium MC, die in Duitsland geregistreerd staat als criminele organisatie, opent clubhuis in Diest

Toch is niet iedereen het daarmee eens. Persmagistraat Cedric Stuyck van het parket in Hasselt zegt dat motorclub Gremium MC overal ter wereld als criminele motorbende staat geboekstaafd en dus ook in Diest. "De motorbende is in 1972 opgericht in Duitsland. En stelselmatig is ze uitgebreid naar andere landen zoals nu in België. Of de club in Diest ook criminele activiteiten uitoefent is moeilijk te zeggen. Maar ze is wel aangesloten bij een criminele organisatie. Als je gewoon elke zondag met vrienden op de motor wil rijden, zou je dat niet doen lijkt me."