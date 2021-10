Rood poeder in Machelen blijkt geen kerosine van vliegtuigen, maar alg die zich door de lucht verspreidt

De Machelaars hoeven zich dus geen zorgen te maken over hun gezondheid, vervolgt de schepen. "Omdat hier veel vliegverkeer is van Zaventem maar ook vanop het militaire vliegveld van Melsbroek, maakten mensen zich terecht zorgen. Want kerosine, de brandstof van die vliegtuigen, is wel degelijk ongezond. Maar het gaat dus om een alg die niet schadelijk is voor de gezondheid."