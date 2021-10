"Zeldzamer dan panda's": Natuurpunt verhuist opnieuw lentevuurspinnen in Lommel

"Enkele weken geleden werden 111 webjes uitgegraven", vertelt Koen Van Keer van Arabel, de spinnenwerkgroep van Natuurpunt. "Dat was een hele karwei want het ging over een groot terrein. En die zijn door Natuur en Bos verplaatst naar een militair domein. Want mensen beseffen dat niet, maar de toestand van de lentevuurspin is slechter dan die van de panda. Het gaat hier over het uitsterven van een soort. Als de lentevuurspin in Lommel verdwijnt, dan komt ze nog maar voor op 5 andere plaatsen in het noordwesten van Europa."

