Gevangeniscommissie zet Russische oppositieleider Aleksej Navalny op lijst van terroristen

Navalny werd opgepakt nadat hij begin dit jaar terugkeerde naar Rusland vanuit Duitsland. Daar werd hij maandenlang behandeld na een vergiftiging met een zeldzaam zenuwgas in Siberië in augustus 2020. Vorige maand opende Rusland een nieuwe strafzaak tegen Navalny die hem nog eens tien jaar in de gevangenis zou kunnen houden.