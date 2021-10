Fel bekritiseerde taaltest voor kleuters start vandaag: hoe gaat die in zijn werk? En wat bij een "slecht" resultaat?

De Koalatest bestaat uit zeven activiteiten of taakjes die vertrekken vanuit een herkenbare klassituatie in de klas: een spel met een hoepel, een verhaal over dieren, een knutselopdracht, een turnles, een rommelige eetzaal, de klasbibliotheek of een verjaardag in de klas. Bij de taken horen doe-, zoek- en kies-opdrachten. De kleuters leggen een deel van de opdrachten individueel af en een deel in een kleine groep.