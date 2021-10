Nobelprijs Economie naar Canadees, Amerikaan en Nederlander voor bijdrage in arbeidseconomie en causale relaties

Joshua D. Angrist, een Amerikaan, en Guido W. Imbens, een Nederlander, delen de andere helft en krijgen de prijs dan weer voor hun "methodologische bijdrage voor de analyse van oorzakelijke verbanden". Zij deden onder meer onderzoek naar de relatie tussen arbeid en gezondheid.



Angrist is professor aan het beroemde Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge. Imbens is professor aan de Stanford Universiteit. Hij is een Nederlandse Amerikaan die opgeleid is in Rotterdam en zijn carrière daarna heeft voortgezet in de Verenigde Staten. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappers, waarvan Imbens lid is, noemt hem een van de meest vooraanstaande econometristen ter wereld, schrijft de Nederlandse omroep NOS.