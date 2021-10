Nu ook deelbakfietsen in Antwerpen: "Je kan er kinderen, honden en boodschappen mee vervoeren"

Om te voorkomen dat de bakfietsen her en der worden achtergelaten, iets wat wel eens voor ergernis zorgt bij deelsteps en -scooters, zal Cargoroo werken met 125 vaste stations in de stad. Gebruikers moeten de bakfietsen terugbrengen naar dezelfde plek. Bij Unimobility mogen mensen de bakfietsen achterlaten in virtuele dropzones. De kostprijs varieert van 4,20 euro per uur bij Cargoroo tot 9 euro per uur bij Unimobility.