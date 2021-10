Ben je tussen 18 en 20 jaar? DiscoverEU deelt 60.000 gratis treinpassen uit om Europa te ontdekken

De actie is een initiatief van Discover EU, een project van de Europese Unie waarbij je de kans krijgt Europa te ontdekken. DiscoverEU werd gelanceerd in 2018, maar moest door de coronapandemie vorig jaar noodgedwongen op pauze worden gezet. Toen waren er in totaal 15.000 passen ter beschikking. Nu krijgen 60.000 jongeren opnieuw de kans om de gratis treinpas aan te vragen.