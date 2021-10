Oshin Derieuw uit Kuurne wint Gouden Bokshandschoen: "Tot nu toe kende bijna niemand mij in België"

De opvallendste prestatie van Oshin was de winst van de EBU-titel bij de weltergewichten afgelopen zomer in Zwitserland. Ze steekt niet onder stoelen of banken dat de erkenning heel veel deugd doet: "Ik had altijd een beetje het gevoel dat de Belgen mij niet kenden. De boksbond ook, ik denk dat ze het jammer vinden dat ik in Frankrijk train. Maar ik heb wel al wat wereldtitels kunnen halen in de kleinere federaties of boksbonden. Dus nu geeft die erkenning mij wel een goed gevoel, dat doet wel iets met mij als atleet."