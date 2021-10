Overstromingsramp kan niet gelinkt worden aan beheer stuwmeer in Eupen, zegt expertenrapport

Na de ongeziene regenval en dito natuurramp in het oosten van België vroeg de Waalse klimaatminister Philippe Henry een team van onafhankelijke experts om uit te pluizen of er fouten zijn gemaakt met het waterbeheer.

Zij keken onder meer naar hoe er is omgegaan met stuwmeren en sluizen, die eventueel meer water hadden kunnen opslaan en de impact van de ramp hadden kunnen verkleinen. Het eerste deel van het rapport, dat zich vooral met het beheer daarvan bezighield, is vanmorgen toegelicht. De experts richtten zich vooral op het grote stuwmeer van Eupen.

Hun conclusie is nu dat een ander beheer van de stuwdam de ramp niet had kunnen voorkomen of aanzienlijk had kunnen verkleinen, zoals sommigen hadden gesuggereerd. Meer nog, de ramp had nog zwaarder kunnen uitvallen zonder het Eupense meer. "Zonder de stuw in Eupen was de ramp nog catastrofaler geweest, en we kunnen de overstromingsramp niet linken aan het beheer ervan."

De Vesdervallei blijft erg kwestbaar voor wateroverlast, staat nog te lezen. Ook de burgers zijn bevraagd: zij wijzen op het verschil tussen de weersvoorspellingen en wat er werkelijk uitviel aan regen. Later volgen nog andere delen van het rapport.