Wie vermoordde Ingrid Caeckaert in 1991? Met DNA-onderzoek wint Sofie Claerhout PhD Cup (en wil ze cold cases oplossen) 

30 jaar geleden werd de jonge vrouw van 26 gruwelijk vermoord met 62 messteken in de trappenhal van haar appartement in Knokke-Heist. Waarom de jonge vrouw dood moest? Geen idee. Wie de dader is? Ook geen idee. Nochtans bestaat er een DNA-staal van de dader. Hij liet een bebloede handafdruk achter op de deur van het appartement. Uit dat DNA hebben de speurders enkel kunnen concluderen dat het een man was, want ander onderzoek mag in ons land niet.