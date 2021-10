Rupeltunnel in Boom volledig afgesloten in de richting van Antwerpen door ongeval

De Rupeltunnel in Boom is volledig afgesloten in de richting van Antwerpen. Kort na 6.30 uur vanochtend botste een vrachtwagen er op een verlichtingspaal, op dat ongeval reden twee auto's in. Het verkeer wordt er via de bovenkant van de tunnel omgeleid. Maar het is nog beter om de omgeving volledig te mijden.