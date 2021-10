"That '70s show" krijgt spin-off op Netflix en die zal zich in jaren 90 afspelen

"That '90s show" speelt zich af in 1995 in Point Place, een fictieve plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin. De spin-off vertelt het verhaal van Leia Forman, de dochter van Donna (Laura Prepon) en Eric (Topher Grace). Leia bezoekt haar grootouders, Red en Kitty, tijdens de zomervakantie in Point Place. Daar leert ze de nieuwe generatie tieners kennen en zoekt ze haar grenzen op, onder het toeziend en licht veroordelend oog van haar grootouders.

Netflix hoopt naast Smith en Jo Rupp nog meer acteurs van de originele cast te kunnen strikken. Wie de rol van Leia Forman zal vertolken is nog niet bekend.