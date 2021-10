Gent verdeelt 2.000 kleurpotloodsets met verschillende huidskleuren om discriminatie en racisme aan te kaarten

Stad Gent wil in de toekomst ook inzetten op omstaanderstrainingen in het onderwijs tegen discriminatie en racisme. Dat zijn opleidingen die mensen leren in te grijpen als iemand zich ongewenst of ongepast gedraagt. "We doen dat nu al in andere sectoren, zoals de horeca, maar ook op scholen willen we leerkrachten én leerlingen de kans bieden om zo'n opleiding te volgen." Er komen opleidingen voor leerlingen uit de derde graad .