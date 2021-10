Biofysicus Robin Bonné uit Hasselt onderzoekt hoe je stroom uit modder kan halen: "Natuur zit vol alternatieven" 

Op termijn is het perfect mogelijk om bijvoorbeeld kleine elektronica als je smartphone op te laden aan deze vorm van stroomwinning. "Daar zijn best wel een paar emmers modder voor nodig" lacht Bonné "maar aan de andere kant is het zo dat die bacteriën ook stroomgeleiders maken. De kabels die wij gebruiken in onze elektronica, denk maar aan koper of andere metalen die in onze smartphone zitten, zitten volg met giftge stoffen. En per seconde gooien we daar 1.500 kg van elektronica van weg, en dat zijn de stoffen die de wereld vervuilen. Dus als we een geleider in de natuur kunnen vinden, zetten we een stap naar een veel groenere toekomst.”