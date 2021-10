Valt China Taiwan binnen? "President Xi nu druk bezig met binnenlandse politiek, maar kans op lange termijn vrij groot"

De spanningen tussen China en Taiwan lopen weer op. De voorbije dagen drong een recordaantal Chinese militaire vliegtuigen het luchtruim van Taiwan binnen. De Chinese president Xi Jinping benadrukte afgelopen weekend nog eens dat de "historische opdracht van de complete hereniging" met Taiwan "zich moet voltrekken en zich zeker ook zal voltrekken".

De Taiwanese presidente Tsai Ing-wen verklaarde een dag later dat Taiwan niet zal buigen voor Chinese druk en zich zal verzetten tegen annexatie of inbreuken op de Taiwanese soevereiniteit. Het is niet de eerste keer dat beide regeringen stoere taal laten horen. Dat de spanningen nu weer oplopen, komt omdat China steeds meer zelfvertrouwen krijgt en het probleem Taiwan "wel een keer wil oplossen", zegt Sense Hofstede, een Nederlandse onderzoeker in vergelijkende Aziatische studies aan de Universiteit van Singapore.