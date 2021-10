Van adamskostuum over muggenziften tot zondebok: Bijbelverhalen kleuren onze taal nog altijd

Alles op zijn tijd. “Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven”, staat in een bekende tekst uit het boek Prediker. “Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel”. (Prediker 3:1).

Pete Seeger maakte er het liedje "Turn, turn, turn (To everything there is a season" over; het werd een klassieke hit voor The Byrds in 1965: