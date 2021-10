Varkenssector trekt opnieuw aan de alarmbel: "We maken 30 à 35 euro verlies per varken"

De huidige crisis heeft te maken met een combinatie van steeds stijgende kosten en een lage varkensprijs. "De stijgende grondstoffen- en energieprijzen zijn een grote factor", zegt Vandepitte. "En de afgelopen twee jaar zijn we ook in Vlaanderen door een uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in Wallonië heel wat Aziatische exportmarkten verloren."

Ook corona heeft de sector parten gespeeld, omdat de slachthuizen in Duitsland lange tijd gesloten waren. "Tegelijk moeten we steeds meer investeren in duurzaamheid, in klimaatmaatregelen en in dierenwelzijn", legt Vandepitte uit. "We voelen ons als sector geviseerd. De eisen voor dierenwelzijn en klimaat worden niet vertaald naar een betere vergoeding voor ons eindproduct."