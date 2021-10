Asbest vrijgekomen na woningbrand Vilvoorde: "Straat en schooltje worden gereinigd"

Waarom de rijwoning vuur vatte, is nog niet duidelijk. Maar de brand brak uit op zolder. De brandweer was snel ter plaatse en kreeg het vuur ook onder controle. De schade is groot, en na controle blijkt er ook asbest vrijgekomen te zijn, zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). "We zitten hier op een centrale as van onze stad, de Hendrik I lei. Hier zit heel wat asbest in de huizen en die is neergedwarreld op de laan. Alles wordt nu bijeengespoten op één rijstrook en verwijderd door een gespecialiseerde firma. Het verkeer kan dus stilaan weer op gang komen, op één rijvak."

Er is ook asbest terecht gekomen op de speelterreinen van basisschool De Knipoog in Vilvoorde. Die worden ook afgeschermd en zo snel mogelijk gereinigd door de firma. Kinderen kunnen wel nog naar buiten aan de voorkant van het gebouw.