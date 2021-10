Vrachtwagen met veevoeder kantelt door spekgladde modderweg

In de Sperlakenstraat in Lo-Reninge, een zijstraat van de N8 en op de grens met Vleteren, slipte vanochtend een vrachtwagen geladen met veevoeder. Het wegdek was er spekglad door een modderspoor. De lading kwam in de gracht terecht. Er kwam een ambulance ter plaatse maar de Franse chauffeur vond het niet nodig om naar het ziekenhuis te gaan voor een controle. De brandweer had vervolgens de handen vol om niet alleen de luzernekorrels, maar ook de modder van de weg te ruimen. Het duurde tot tegen de middag om de vrachtwagen te takelen en al die tijd was er geen verkeer mogelijk.

Door de vele regen de afgelopen dagen liggen de velden er modderig bij. De oogst binnenhalen gaat dan ook gepaard met glibberige wegen. Brandweerkorpsen zetten sproeiwagens in om de modder van de weg te ruimen. Zo was de brandweer zondagavond enkele uren zoet met moddersporen rond Lo-Reninge en Veurne. Telkens kwamen de meldingen van ongeruste voorbijgangers. Ook de gladde Sperlakenstraat was vanmorgen gemeld door een passant, maar de politie was nog onderweg toen de vrachtwagen aan het slippen ging.