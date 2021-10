Vrachtwagen geladen met auto's in brand op E313 in Wommelgem: grote verkeershinder in ruime omgeving

Er is grote verkeershinder in de ruime omgeving van de E313 in Wommelgem. Een vrachtwagen die met auto's geladen is, is in brand gevlogen. De brand veroorzaakt heel veel rook. Daardoor was de snelweg bijna een uur volledig versperd richting Hasselt. Er staan dan ook lange files, in beide richtingen. Het Vlaams Verkeerscentrum verwacht dat de hinder nog enkele uren kan duren.