Week van Belgische Mode is gestart, maar hoe relevant is België nog als modeland? "Modehuizen plukken studenten weg"

Heel wat van de studenten vertrekken dus na hun opleiding naar het buitenland. Al zijn er wel nog die hier blijven, elk met hun eigen motivatie. "Er zijn er die van de stad houden of omdat het hier goedkoop is om iets op te starten, maar er zijn er ook die achter de schermen werken voor grote modehuizen", legt Windels. Al gaat het dan niet om Belgische mode, geeft Windels ook toe.



"Maar wat is Belgische mode vandaag? Als je een student hebt die in Antwerpen studeert, maar uit Zuid-Korea of Canada afkomstig is, is dat dan een Belg?" Volgens Windel worden ze dan in het modejargon "Belg" genoemd, omdat ze werken volgens de traditie van de Antwerpse Zes.