Week van de kinderopvang, feest maar ook zorgen: "9 kindjes per begeleider is echt te veel"

Joke Vermeir is verantwoordelijke van kinderopvang Harlekijntje in Jette. En zij merkt ook dat werkdruk erg hoog is. "Het is echt veel te veel. Op sommige momenten sta je als begeleider alleen in voor een groep van 18 kindjes, voordat je collega toekomt. Want wij gaan tussen 6-7 uur open en dat moet je natuurlijk kunnen overbruggen. Ik merk dat de mensen die de laatste jaren bij ons zijn begonnen, snel afhaken."

In België staat één begeleider in voor 9 kindjes. In andere landen is dat een pak minder. "In Zweden zijn dat er vijf, Griekenland vier, Engeland en Nederland drie. Dat verschil is erg groot."