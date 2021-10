Zeventig voetbalvelden aan extra groen in Vlaamse Rand rond Brussel

De Vlaamse regering gaat verder investeren in het behoud en de uitbreiding van de groene ruimte in de Vlaamse Rand rond Brussel. Dat hebben Vlaams minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts en zijn collega van Natuur Zuhal Demir bekendgemaakt bij de start van de Week van het Bos. Ze investeren ongeveer twee miljoen euro in negen groene projecten in de Vlaamse Rand. "De focus ligt daarbij op toegankelijk groen waarbij de bewoners en bezoekers van de Vlaamse Rand effectief van kunnen genieten", zegt minister Weyts. "Het grote publiek heeft immers weinig aan groene percelen die afgeschermd of afgesloten blijven."