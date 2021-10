13 vrouwen, 80 verhoren en honderden sms'en: hierover zal vandaag en morgen gepleit worden op proces tegen Bart De Pauw 

Volgens het onderzoek zou De Pauw de vrouwen onder andere via sms'en lastiggevallen hebben. Sommige vrouwen zouden op korte tijd tientallen of zelfs honderden berichten van hem gekregen hebben, soms tot diep in de nacht. "Het begon vaak als onschuldige amoureuze avances, maar die escaleerden dan en gingen over tot een vorm van stalking", zei de VRT-topman bij het begin van de zaak. En het parket lijkt diezelfde mening toegedaan.